Quelle macchie rosse sul corpo dei bambini: le immagini dell’infiammazione forse legata al Covid (Di lunedì 15 marzo 2021) All’inizio era stata confusa con la malattia di Kawasaki, ma ora sappiamo che si tratta di una patologia diversa e rara, che potrebbe legata al virus Sars-Cov-2: è la MIS-C (Multisystem inflammatory syndrome in children), una sindrome infiammatoria multi sistemica sembra colpire bambini e adolescenti in concomitanza con la positività al Covid-19. Al momento, la correlazione non è certa, ma studi preliminari la documentano in bambini e adolescenti che sono risultati positivi al virus, limitandosi a suggerire che possa dipendere dalla Covid-19. Con il passare dei mesi, sono sempre di più le informazioni che gli scienziati e i medici raccolgono su questa patologia, caratterizzata da una condizione di iper-infiammazione che può essere facilmente scambiata per altri tipi di malattie che colpiscono i ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) All’inizio era stata confusa con la malattia di Kawasaki, ma ora sappiamo che si tratta di una patologia diversa e rara, che potrebbeal virus Sars-Cov-2: è la MIS-C (Multisystem inflammatory syndrome in children), una sindrome infiammatoria multi sistemica sembra colpiree adolescenti in concomitanza con la positività al-19. Al momento, la correlazione non è certa, ma studi preliminari la documentano ine adolescenti che sono risultati positivi al virus, limitandosi a suggerire che possa dipendere dalla-19. Con il passare dei mesi, sono sempre di più le informazioni che gli scienziati e i medici raccolgono su questa patologia, caratterizzata da una condizione di iper-infiammazione che può essere facilmente scambiata per altri tipi di malattie che colpiscono i ...

