Quella pagina di diario per fare la storia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ho voluto chiedere ai miei amici stranieri, in Olanda e in Inghilterra, come vivono il momento della diffusione dei vaccini. Da una parte, per gli inglesi, accelerare la somministrazione dell’antidoto al coronavirus è la soluzione per tornare a vivere. Definiscono straordinario lo sforzo del mondo intero nella campagna di vaccinazione, nonostante i ritardi per qualcuno. Altri, in Olanda, credono nella ricerca con tanti dubbi sulle strategie dei governi, le ritengono inefficaci perché dopo un anno di sacrifici e di crisi, non si vede una chiara via d’uscita. Senza dimenticare, precisano, che sono sei miliardi le persone nel mondo che aspettano di essere vaccinate. Ma c’è un tema che chiude sempre le nostre conversazioni. Un tema che, di questi tempi, non può essere considerato banale. Commuove la grande vicinanza emotiva. Ci poniamo quasi tutti le stesse domande. Ci mandiamo foto ...