Quarta Repubblica | anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 15 marzo su Rete 4

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 15 marzo 2021)del programma di Nicola Porro in onda152021 su4. Stasera,152021, su4 continua l’appuntamento settimanale con “” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni. L’appuntamento è per le 21:20 su4. Nellain onda stasera verranno mostrati dei documenti inediti sulle inchieste a carico delle ONG, e ci sarà Luca Casarini. Poi ci sarà un approfondimento sulle recenti rivelazioni di Luca Palamara. Gli argomenti delladi152021 Nel corso ...