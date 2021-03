Quanto lo Stato deve occuparsi del borderline da 1,2 milioni di dollari Fabrizio Corona? (Di lunedì 15 marzo 2021) Non dobbiamo assolutamente far passare l’idea che minacciare le istituzioni come sta facendo Fabrizio Corona, sia legittimo o risolutivo, perché di fatto sembra frutto di un comportamento autolesionistico legato al disturbo di personalità che i giornali, riportando interviste agli stessi avvocati di Corona, gli attribuiscono da tempo. Altrimenti, il rischio è che tutti i cittadini condannati al carcere, minacciando il suicidio possano ottenere un qualche tipo di trattamento privilegiato. Non tutte le persone con gravi disturbi psichiatrici hanno la visibilità di Fabrizio Corona, tuttavia, quello che è da chiarire fin da subito è che il problema esiste.Se è vero che Basaglia ha sicuramente preso atto di una situazione di mal gestione dei manicomi, per la quale era necessario intervenire, è anche vero ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) Non dobbiamo assolutamente far passare l’idea che minacciare le istituzioni come sta facendo, sia legittimo o risolutivo, perché di fatto sembra frutto di un comportamento autolesionistico legato al disturbo di personalità che i giornali, riportando interviste agli stessi avvocati di, gli attribuiscono da tempo. Altrimenti, il rischio è che tutti i cittadini condannati al carcere, minacciando il suicidio possano ottenere un qualche tipo di trattamento privilegiato. Non tutte le persone con gravi disturbi psichiatrici hanno la visibilità di, tuttavia, quello che è da chiarire fin da subito è che il problema esiste.Se è vero che Basaglia ha sicuramente preso atto di una situazione di mal gestione dei manicomi, per la quale era necessario intervenire, è anche vero ...

Advertising

NicolaMorra63 : Chi oggi inneggia alla #salute come #benecomune globale ha perso memoria di quanto è stato fatto pochi anni fa da c… - borghi_claudio : @Justice50344904 Io non sono mai stato al governo. Nel governo ci sono anche ministri del mio partito ma a quanto p… - gennaromigliore : Ho presentato - insieme a colleghi di @Mov5Stelle @pdnetwork @Azione_it - un’interrogazione alla ministra Lamorgese… - florente_fede : RT @maiiunagioiaa: adore you meritava sul serio il premio per il miglior mv harry ci ha messo il cuore, sappiamo quanto impegno e quanto la… - ImpieriFilippo : RT @Milleenne: @EagleMassimo @SportInsider @pisto_gol @Pippoevai @ZZiliani @ivangallo80 @CosimoSibilia @1AltroCalcio @CalcioFinanza @cmdotc… -