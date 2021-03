Puglia, nel fine settimana assistita una persona ogni 5 minuti. Terapie intensive oltre la soglia critica, pieni anche i reparti non Covid (Di lunedì 15 marzo 2021) Un paziente ogni 5 minuti: aumenta la pressione sugli ospedali pugliesi a causa della terza ondata di Covid. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in Puglia nelle ultime 48 ore sono state assistite 617 persone con sintomi da coronavirus. Numeri in decisa crescita rispetto alla media: 300 assistenze al giorno contro le 250 delle scorse settimane. Bari e Taranto risultano essere le città maggiormente in affanno: in tal senso è una buona notizia l’odierna apertura dell’ospedale Covid all’interno della Fiera del Levante nel capoluogo pugliese. Nel bilancio dell’Agenas è difficile anche la situazione delle Terapie intensive: sono occupate al 31%, ovvero oltre la soglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Un paziente: aumenta la pressione sugli ospedali pugliesi a causa della terza ondata di. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), innelle ultime 48 ore sono state assistite 617 persone con sintomi da coronavirus. Numeri in decisa crescita rispetto alla media: 300 assistenze al giorno contro le 250 delle scorse settimane. Bari e Taranto risultano essere le città maggiormente in affanno: in tal senso è una buona notizia l’odierna apertura dell’ospedaleall’interno della Fiera del Levante nel capoluogo pugliese. Nel bilancio dell’Agenas è difficilela situazione delle: sono occupate al 31%, ovverola...

