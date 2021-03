PSG, non solo Di Maria: rapinata anche la casa di Marquinhos (Di lunedì 15 marzo 2021) Oltre a Di Maria, anche il capitano del PSG Marquinhos ieri sera ha subito una rapina in casa mentre era in campo contro il Nantes. I dettagli Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Parisien, anche il capitano del PSG Marquinhos ieri sera ha subito una rapina in casa mentre era in campo contro il Nantes. Lo stesso destino toccato ad Angel Di Maria. I rapinatori sono entrati in casa e hanno setacciato la casa alla presenza del padre del giocatore, il quale è stato colpito con una serie di pugni. Carol Cabrino, moglie di Marquinhos, tramite i propri social ha confermato l’episodio affermando anche che nessuno ha riportato gravi ferite, solo tanta paura. Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Oltre a Diil capitano del PSGieri sera ha subito una rapina inmentre era in campo contro il Nantes. I dettagli Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Parisien,il capitano del PSGieri sera ha subito una rapina inmentre era in campo contro il Nantes. Lo stesso destino toccato ad Angel Di. I rapinatori sono entrati ine hanno setacciato laalla presenza del padre del giocatore, il quale è stato colpito con una serie di pugni. Carol Cabrino, moglie di, tramite i propri social ha confermato l’episodio affermandoche nessuno ha riportato gravi ferite,tanta paura. Leggi ...

