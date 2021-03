Psg: Di Maria lascia il campo per precipitarsi alla sua abitazione (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante la partita il giocatore del Psg ha lasciato improvvisamente il campo per precipitarsi dalla sua famiglia a causa di un’emergenza L’accaduto che ha coinvolto il giocatore del Psg, Angel Di Maria, è avvenuto durante la partita disputata in casa contro il Nantes. Il calciatore infatti ha lasciato il campo al 62? facendosi sostituire, così da poter correre subito a casa. Il motivo è una rapina avvenuta nella sua abitazione che ha coinvolto la famiglia di Di Maria che era sotto sequestro. Il calciatore della squadra parigina era venuto a conoscenza della tragica situazione tramite il ds del club parigino, Leonardo, che era sceso dalla tribuna in campo per avvertire il tecnico, che ha ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante la partita il giocatore del Psg hato improvvisamente ilpersua famiglia a causa di un’emergenza L’accaduto che ha coinvolto il giocatore del Psg, Angel Di, è avvenuto durante la partita disputata in casa contro il Nantes. Il calciatore infatti hato ilal 62? facendosi sostituire, così da poter correre subito a casa. Il motivo è una rapina avvenuta nella suache ha coinvolto la famiglia di Diche era sotto sequestro. Il calciatore della squadra parigina era venuto a conoscenza della tragica situazione tramite il ds del club parigino, Leonardo, che era sceso dtribuna inper avvertire il tecnico, che ha ...

