Provincia, approvati lavori consolidamento per la Statale “Pannarano-Pietrastornina” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di consolidamento di un tratto della Strada Provinciale n. 11 “Pannarano – Pietrastornina” tra il bivio Borreca–Caputi-Pannarano. L’intervento è inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio Provinciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente delladi Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato il progetto definitivo esecutivo per ididi un tratto della Stradale n. 11 “” tra il bivio Borreca–Caputi-. L’intervento è inserito nel Piano triennale deipubblici approvato dal Consigliole. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

