Proteste soffocate nel sangue: l'Onu alza la voce dopo il giorno più buio del Myanmar (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono decine le vittime della repressione delle forze di sicurezza birmane: 59 i morti nella sola capitale Yangon 59 durante le Proteste contro il golpe del primo ... Leggi su today (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono decine le vittime della repressione delle forze di sicurezza birmane: 59 i morti nella sola capitale Yangon 59 durante lecontro il golpe del primo ...

Advertising

Today_it : Proteste soffocate nel sangue: l'Onu alza la voce dopo il giorno più buio del Myanmar - libroAManiNude : RT @AndreaLodato: Il 10 marzo sventola la bandiera del #tibetfree. Per non dimenticare la battaglia di #lhasa del 1959, le proteste tibetan… - AndreaLodato : Il 10 marzo sventola la bandiera del #tibetfree. Per non dimenticare la battaglia di #lhasa del 1959, le proteste t… -