Programmi TV di stasera, lunedì 15 marzo 2021. Il debutto di «Màkari» contro quello dell’«Isola dei Famosi» (Di lunedì 15 marzo 2021) Claudio Gioè - Màkari Rai1, ore 21.25: Màkari – 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2020, con Claudio Gioè, Ester Pantano, Antonella Attili. Prodotta in Italia. Durata: 130 minuti. I colpevoli sono matti: Tornato in Sicilia dopo aver perso il posto al ministero degli interni, Saverio Lamanna, giornalista col pallino delle indagini, si stabilisce nella casa di vacanze della sua famiglia, a Màkari. Qui l’uomo ritrova un vecchio amico d’infanzia, il bizzarro Piccionello, e comincia a frequentare la bella Suleima. Ma a ridestarlo sono la morte di un bambino, avvenuta in circostanze poco chiare e il dramma di un operaio finito sul lastrico dopo anni di duro lavoro. Questi due casi lo aiutano a riscoprire in lui la vocazione per la scrittura e per i misteri irrisolti. Rai2, ore 21.20: Left Behind – La profezia – Replica Film di Vic ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Claudio Gioè -Rai1, ore 21.25:– 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2020, con Claudio Gioè, Ester Pantano, Antonella Attili. Prodotta in Italia. Durata: 130 minuti. I colpevoli sono matti: Tornato in Sicilia dopo aver perso il posto al ministero degli interni, Saverio Lamanna, giornalista col pallino delle indagini, si stabilisce nella casa di vacanze della sua famiglia, a. Qui l’uomo ritrova un vecchio amico d’infanzia, il bizzarro Piccionello, e comincia a frequentare la bella Suleima. Ma a ridestarlo sono la morte di un bambino, avvenuta in circostanze poco chiare e il dramma di un operaio finito sul lastrico dopo anni di duro lavoro. Questi due casi lo aiutano a riscoprire in lui la vocazione per la scrittura e per i misteri irrisolti. Rai2, ore 21.20: Left Behind – La profezia – Replica Film di Vic ...

