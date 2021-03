Progettodonnesolidali | un calendario contro la violenza di genere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 marzo 2021)è il progetto di Antonella Endrici Dell’Agnolo, modella e attrice italiana, trentina, Istruttore federale di nuoto, Insegnante di fitness olistico e personal trainer. Ma soprattutto attivista per una causa importante, che porta avanti con enorme impegno: la lotta alladi. Antonella decide di dare vita ad unche diffonda fotografie con messaggi positivi e amore, per combattere gli abusi e lasulle donneIl #nasce da una idea di Antonella Dell’Agnolo, per con il fine di creare un percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sullasulle donne. Antonella ha coinvolto il marito Giorgio Pedrotti, in qualità di fotografo, nel progetto. Il ...