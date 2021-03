Prof morto a Biella dopo il vaccino Astrazeneca | la moglie | «Era in perfetta salute | ma io dico che bisogna vaccinarsi»

(Di lunedì 15 marzo 2021) «continuare a credere nelperché è l?unico modo per uscire da questa situazione. Anche mio marito ci credeva». Simona Riussi, nel suo dolore, chiede...

Ultime Notizie dalla rete : Prof morto

«Bisogna continuare a credere nel vaccino perché è l’unico modo per uscire da questa situazione. Anche mio marito ci credeva». Simona Riussi, nel suo dolore, ...Gli ultimi giorni di Giuseppe Morabito: "Stava bene, poi il crollo. Ha fatto l'iniezione di AstraZeneca e dopo non è stato più lo stesso". Il Pm Amato: "Nessun terrore, il vaccino per ora una tra tant ...