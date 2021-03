(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non èsia ildalè stata prelevata la dose diAstraZeneca iniettata allaessoressa Annamaria Mantile, 62 anni, deceduta nei giorni scorsi a causa di un infarto intestinale. Sull’episodio è stato aperto un fascicolo di indagine dopo la denuncia sporta dalla famiglia della donna. Mercoledì, intanto, è in programma la copia forense del cellulare della docente: un’operazione finalizzata ad acquisire i contatti con i medici ed eventuali messaggi relativi ai sintomi accusati e comunicati dallaessoressa ai dottori. L’acquisizione della documentazione sui dati inerenti le controindicazioni emerse nel corso della fase sperimentale del ...

Advertising

Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - MediasetTgcom24 : Napoli, prof morta tre giorni dopo il vaccino: stroncata da un infarto intestinale, 'assolta' AstraZeneca… - anteprima24 : ** #Prof morta a ##Napoli: non è ancora noto quale sia il lotto di vaccino somministrato ** - LaRicchiaMario : RT @mattinodinapoli: Napoli: prof morta dopo il vaccino AstraZeneca, chiesti i dati su sperimentazione - napulegno79 : RT @mattinodinapoli: Napoli: prof morta dopo il vaccino AstraZeneca, chiesti i dati su sperimentazione -

Ultime Notizie dalla rete : Prof morta

L'EPIDEMIA Napoli:dopo il vaccino AstraZeneca, chiesti i dati su... L'EPIDEMIA Vaccino Covid in Campania, via alla campagna per i pazienti fragili e... Il tour dei tre hub comincia della ...L'acquisizione della documentazione sui dati inerenti le controindicazioni emerse nel corso della fase sperimentale del vaccino AstraZeneca è stata chiesta alla Procura di Napoli dall'avvocato ...Per cui, al netto della tragicità di qualsiasi morte, «i benefici sono da considerarsi superiori ai rischi». E dunque «non c’è motivo di non utilizzare» il vaccino AstraZeneca, come ha spiegato anche ...L'acquisizione della documentazione sui dati inerenti le controindicazioni emerse nel corso della fase sperimentale del vaccino AstraZeneca è stata chiesta alla Procura di ...