Produzione industriale, la Cina vola: +35,1 per cento nel primo bimestre 2021

L'economia in Cina continua a dare segnali di ripresa dopo la crisi legata al Covid. Nel primi due mesi del 2021 la Produzione industriale è schizzata (+35%). 

PECHINO – I dati economici della Cina non lasciano dubbi: il Dragone galoppa, superando rapidamente il rallentamento registrato nel 2020, anno contraddistinto dalla pandemia del Covid-19. Se l'anno passato, infatti, il Pil è cresciuto di poco oltre il 2% (livello più basso da decenni), per il 2021 gli analisti si attendono una crescita dell'8%. 

Cina, vola la Produzione industriale

L'Ufficio nazionale di statistica ha diffuso la notizia secondo cui la Produzione industriale del gigante asiatico ha registrato un forte aumento.

