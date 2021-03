Produzione industriale, la Cina vola: +35,1% nel primo bimestre 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’economia in Cina continua a dare segnali di ripresa dopo la crisi legata al Covid. Nel primi due mesi del 2021 la Produzione industriale è schizzata (+35%). PECHINO – I dati economici della Cina non lasciano dubbi: il Dragone galoppa, superando rapidamente il rallentamento registrato nel 2020, anno contraddistinto dalla pandemia del Covid-19. Se l’anno passato, infatti, il Pil è cresciuto di poco oltre il 2% (livello più basso da decenni), per il 2021 gli analisti si attendono una crescita dell’8%. Cina, vola la Produzione industriale L’Ufficio nazionale di statistica ha diffuso la notizia secondo cui la Produzione industriale del gigante asiatico ha registrato un forte ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) L’economia incontinua a dare segnali di ripresa dopo la crisi legata al Covid. Nel primi due mesi dellaè schizzata (+35%). PECHINO – I dati economici dellanon lasciano dubbi: il Dragone galoppa, superando rapidamente il rallentamento registrato nel 2020, anno contraddistinto dalla pandemia del Covid-19. Se l’anno passato, infatti, il Pil è cresciuto di poco oltre il 2% (livello più basso da decenni), per ilgli analisti si attendono una crescita dell’8%.laL’Ufficio nazionale di statistica ha diffuso la notizia secondo cui ladel gigante asiatico ha registrato un forte ...

Ultime Notizie dalla rete : Produzione industriale Cina: vola produzione industriale gennaio - febbraio, +35,1% La produzione industriale in Cina balza del 35,1% annuo nel primo bimestre del 2021, dopo il +7,3% di dicembre e a fronte di un consensus degli analisti fissato a +30%, confrontandosi tuttavia con un ...

FINANZA/ Così il piano Biden può riportare l'Italia verso la stagnazione Se il piano vaccinale va in porto come previsto, il 2022 sarà un anno di ripresa sostanziale anche nel continente vecchio: lo suggeriscono già i dati sulla produzione industriale - pure in Italia. ...

Cina: vola produzione industriale gennaio-febbraio, +35,1% - Ultima Ora Agenzia ANSA La Cina si mette la pandemia alle spalle: la produzione industriale vola a +35% Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta notevolmente a gennaio-febbraio, registrando un incremento del 35,1% rispetto ai primi due mesi del 2020 (periodo ...

Market mover della settimana: c'è la Fed e non solo Tanti altri dati, comunque, saranno analizzati: dalla produzione industriale USA e della Cina alle immatricolazioni auto in Europa e nei singoli Paesi, fino ai dati su inflazione Italia, Eurozona e ...

