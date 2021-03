Probabili formazioni Torino-Sassuolo: recupero ventiquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Torino-Sassuolo, match di recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Le due formazioni scenderanno in campo all’Olimpico granata alle 15:00 di mercoledì 17 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Oltre alle Probabili formazioni. Torino – Torna Rincon dopo la squalifica. Belotti affiancherà Sanabria nel reparto d’attacco mentre Vojvoda e Ansaldi agiranno lungo le corsie laterali. Izzo, Lyanco e Rodriguez in ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ledi, match didelladi. Le duescenderanno in campo all’Olimpico granata alle 15:00 di mercoledì 17 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Oltre alle– Torna Rincon dopo la squalifica. Belotti affiancherà Sanabria nel reparto d’attacco mentre Vojvoda e Ansaldi agiranno lungo le corsie laterali. Izzo, Lyanco e Rodriguez in ...

