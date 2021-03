Probabili formazioni Shakhtar Donetsk-Roma: ritorno ottavi Europa League 2020/2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Roma, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 18:55 di giovedì 18 marzo 2021 con la squadra di Fonseca chiamata a difendere il 3-0 dell’andata all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Shakhtar Donetsk – Probabile conferma del 4-2-3-1 dell’andata con Tete, Marlos e Taison alle spalle di Moraes. Roma – Out Mkhitaryan mentre Smalling è in dubbio. Spazio in caso a Cristante ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ledi, match dideglidi finale di. Si gioca alle 18:55 di giovedì 18 marzocon la squadra di Fonseca chiamata a difendere il 3-0 dell’andata all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Probabile conferma del 4-2-3-1 dell’andata con Tete, Marlos e Taison alle spalle di Moraes.– Out Mkhitaryan mentre Smalling è in dubbio. Spazio in caso a Cristante ...

Advertising

sowmyasofia : Parma Genoa (probabili formazioni e Tv) - SerieBNewsCom : La #SerieB nuovamente in campo dopo il weekend. Ecco le probabili formazioni della 29a giornata?? - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Pisa Vs #Spal è l'anticipo della 29° giornata El campionato cadetto ecco tutte le statistiche, probabi… - ilveggente_it : ?? #SERIEC #Renate Vs #Novara ecco tutte le statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.… - sportli26181512 : #Pisa-#Spal in #diretta dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su -