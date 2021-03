Prima Pagina, Tuttosport: “Zitti tutti, tripletta al Cagliari eRonaldo supera Pelè. 8 volante Inter” (Di lunedì 15 marzo 2021) "Zitti tutti".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna di 'Tuttosport'. "tripletta al Cagliari, Ronaldo supera Pelè e manda un messaggio inequivocabile a chi lo aveva criticato aspramente dopo la serata choc contro il Porto. La Juve non molla e risponde alla capolista". "8 volante Inter, Sanabria speranza Toro. Lukaku su rigore e Lautaro: 8a vittoria di fila e allungo sul Milan, ora -9". E ancora: "Gattuso, scherzo del diavolo ma è furia Milan". Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) "".Apre così ladell'edizione odierna di ''. "al, Ronaldoe manda un messaggio inequivocabile a chi lo aveva criticato aspramente dopo la serata choc contro il Porto. La Juve non molla e risponde alla capolista". "8, Sanabria speranza Toro. Lukaku su rigore e Lautaro: 8a vittoria di fila e allungo sul Milan, ora -9". E ancora: "Gattuso, scherzo del diavolo ma è furia Milan".

Lunedi 15 Marzo 2021 Sky e Premium Cinema, L'uomo invisibile E prima dell'inizio delle deportazioni, grazie alla copertura della nuova attivita' nello zoo, i ... Il film descrive una pagina inedita della resistenza. (PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY ...

As, La incógnita Cristiano I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, As La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 15 marzo 2021, di 'As': La incógnita Cristiano A la ...

Prima pagina, la Lazio batte il Crotone a fatica ma col Torino si gioca. Lukaku rifiuta il City Siamo la Roma Marca, Sigue el plan I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Marca La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, ...

Corsport - Lo scudetto e’ servito Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Lo scudetto è servito". L'Inter passa a Torino nel finale con una rete di Lautaro ...

