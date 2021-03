Pres Spezia | “Italiano al Napoli? Non voglio parlarne | siamo concentrati per la salvezza”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilidente dello, Stefano Chisoli, ha parlato a Radio Kiss Kissin merito a voci che vorrebbero il tecnico, Vincenzo, il successore di Gattuso sulla panchina partenopea la prossima stagione. Queste le parole di Chisoli: “Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a, ilidente è stato molto gentile e abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberareper il? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parleremo con nessuno fino a fine campionato. Tutti,como,sulle ultime partite di campionato, c’è unada conquistare e sabato con il Cagliari ci giochiamo una sfida ...

Commenta per primo Il presidente dello, Stefano Chisoli, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Atalanta. 'Noi giochiamo al massimo, sarà difficilissimo questa sera anche perché loro sicuramente non avranno la ...Seguimi su Twitter oppure scrivimi qui: mario.scala@forzazzurri.net PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chisoli,: "Italiano sta facendo un grande lavoro, mai chiesto di ...Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando interessanti dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato: ...Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.