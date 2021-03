Premier League: infortunio shock per Rui Patricio contro il Liverpool – VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) Get better soon Patricio ? horrible head collision with Coady #WOLLIV #Coady #RuiPatricio #Wolves #Liverpool pic.twitter.com/6ZLaX2DFG6— Simonnnn• CFC??????? (@SimonnnCFC) March 15, 2021 infortunio shock per Rui Patricio durante il match di Premier League contro il Liverpool: le condizioni del portiere del Wolverhampton – VIDEO Attimi di tensione durante il match di Premier League tra Wolverhampton e Liverpool. infortunio shock per Rui Patricio. Il portiere portoghese ha accusato una forte botta al volto dopo uno scontro con il compagno di squadra Coady. Dopo essere uscito dal ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Get better soon? horrible head collision with Coady #WOLLIV #Coady #Rui#Wolves #pic.twitter.com/6ZLaX2DFG6— Simonnnn• CFC??????? (@SimonnnCFC) March 15, 2021per Ruidurante il match diil: le condizioni del portiere del Wolverhampton –Attimi di tensione durante il match ditra Wolverhampton eper Rui. Il portiere portoghese ha accusato una forte botta al volto dopo uno scon il compagno di squadra Coady. Dopo essere uscito dal ...

Advertising

CalcioPillole : #PremierLeague, il #Liverpool torna alla vittoria col gol dell'ex - CIP Lunghissimo recupero al Molineux Stadium:… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Premier, Diogo Jota prova a scacciare la crisi: il #Liverpool batte i Wolves, è 6°. Ma che paura per #RuiPatricio! https://… - cmdotcom : #Premier, Diogo Jota prova a scacciare la crisi: il #Liverpool batte i Wolves, è 6°. Ma che paura per #RuiPatricio!… - ETGazzetta : Il #Liverpool torna a vincere in #PremierLeague, ma che fatica contro i #Wolves: la partita - passionepremier : Cinque riflessioni sulla 29esima giornata di Premier League: Tuchel cerca i gol, Aguero e Iheanacho li segnano -