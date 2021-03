Pozzo: “Il nostro obiettivo non è la salvezza. Pubblico negli stadi? Difficile, tra poco finisce il campionato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Udinese Tv, canale ufficiale della squadra friulana. Queste le considerazioni del presidente, che ha iniziato chiarendo gli obiettivi dei bianconeri: “Noi come società, puntiamo ad arrivare tra i primi dieci, nonostante i risultati negli ultimi tempi non siano stati corrispondenti ai nostri programmi. Questo è l’obiettivo della società. Abbiamo avuto tante vicissitudini, negli ultimi due anni abbiamo cercato di fare di più e abbiamo effettivamente investito di più. I risultati non sono stati eclatanti, ma quest’anno con la pandemia e le conseguenze, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ma il nostro obiettivo non è la salvezza. Siamo qui non per soffrire ma per divertirci assieme ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Patron dell’Udinese, Giampaoloha rilasciato un’intervista ai microfoni di Udinese Tv, canale ufficiale della squadra friulana. Queste le considerazioni del presidente, che ha iniziato chiarendo gli obiettivi dei bianconeri: “Noi come società, puntiamo ad arrivare tra i primi dieci, nonostante i risultatiultimi tempi non siano stati corrispondenti ai nostri programmi. Questo è l’della società. Abbiamo avuto tante vicissitudini,ultimi due anni abbiamo cercato di fare di più e abbiamo effettivamente investito di più. I risultati non sono stati eclatanti, ma quest’anno con la pandemia e le conseguenze, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ma ilnon è la. Siamo qui non per soffrire ma per divertirci assieme ...

