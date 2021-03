Positivo il Mercato americano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.953 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,46%); senza direzione l’S&P 100 (+0,05%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,54%), beni di consumo secondari (+0,70%) e sanitario (+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,22%) e finanziario (-1,10%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+3,50%), Nike (+3,10%), McDonald’s (+2,92%) e Merck (+2,29%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Exxon Mobil, che ottiene -2,50%. Pessima performance per DOW, che registra un ribasso del 2,21%. Scivola American Express, con un netto svantaggio dell’1,48%. In rosso Goldman Sachs, che evidenzia un deciso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.953 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,46%); senza direzione l’S&P 100 (+0,05%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,54%), beni di consumo secondari (+0,70%) e sanitario (+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,22%) e finanziario (-1,10%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walgreens Boots Alliance (+3,50%), Nike (+3,10%), McDonald’s (+2,92%) e Merck (+2,29%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Exxon Mobil, che ottiene -2,50%. Pessima performance per DOW, che registra un ribasso del 2,21%. Scivola American Express, con un netto svantaggio dell’1,48%. In rosso Goldman Sachs, che evidenzia un deciso ...

Advertising

salernotoday : Covid-19, positivo dipendente del mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani: chiusi gli uffici - omnifurgone : Mercato camion febbraio 2021, segno positivo ma solo per i più pesanti - EdicRMInnov : RT @europainitalia: .@vonderleyen: Altri vaccini sicuri ed efficaci stanno per arrivare sul mercato Abbiamo appena autorizzato l'uso del v… - EdicBarletta : RT @europainitalia: .@vonderleyen: Altri vaccini sicuri ed efficaci stanno per arrivare sul mercato Abbiamo appena autorizzato l'uso del v… - filadelfo72 : Incentivi statali per i veicoli commerciali riportano il mercato in positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Mercato Positivo il Mercato americano Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l' S&P - 500 , che arriva a 3.953 punti. In moderato rialzo il ...

Dipendente del mercato ortofrutticolo Nocera Pagani positivo: chiusi gli uffici Tempo di Lettura: 2 minuti NOCERA INFERIORE/PAGANI . Un impiegato del mercato ortofrutticolo Nocera - Pagani è risultato positivo al Covid - 19. La notizia è emersa nel weekend dopo che il personale è stato sottoposto a tampone. E così da sabato mattina tutte le persone ...

Positivo il Mercato americano Il Messaggero Biden e Bce sostengono le borse : i tecnologici recuperano ma rimane la pressione sui tassi Ottava di generale recupero per gli indici azionari internazionali, dopo i segni meno registrati nelle scorse settimane. Un recupero che per l’S&P 500 ha significato riassorbire in modo abbastanza rap ...

Positivo il Mercato americano (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.953 ...

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l' S&P - 500 , che arriva a 3.953 punti. In moderato rialzo il ...Tempo di Lettura: 2 minuti NOCERA INFERIORE/PAGANI . Un impiegato delortofrutticolo Nocera - Pagani è risultatoal Covid - 19. La notizia è emersa nel weekend dopo che il personale è stato sottoposto a tampone. E così da sabato mattina tutte le persone ...Ottava di generale recupero per gli indici azionari internazionali, dopo i segni meno registrati nelle scorse settimane. Un recupero che per l’S&P 500 ha significato riassorbire in modo abbastanza rap ...(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.953 ...