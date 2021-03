Pontecagnano Faiano, furto da Unieuro: rubati 19 telefoni cellulari (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Sono 19 i telefoni cellulari, di varie marche e tipologie, portati via in un furto avvenuto intorno alle 4 di questa mattina nel negozio Unieuro di Pontecagnano Faiano. I ladri hanno forzato l’ingresso e hanno portato via quanto presente sugli scaffali senza riuscire a prendere la merce presente nella vetrina. I carabinieri giunti sul posto dopo che l’allarme del negozio è scattato hanno rinvenuto gli arnesi utilizzati per forzare la porta d’ingresso. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del comandante Vitoantonio Sisto, per i rilievi relativi alle impronte digitali. Non ci sono, invece, immagini a supporto dell’attività d’indagine perché ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono 19 i, di varie marche e tipologie, portati via in unavvenuto intorno alle 4 di questa mattina nel negoziodi. I ladri hanno forzato l’ingresso e hanno portato via quanto presente sugli scaffali senza riuscire a prendere la merce presente nella vetrina. I carabinieri giunti sul posto dopo che l’allarme del negozio è scattato hanno rinvenuto gli arnesi utilizzati per forzare la porta d’ingresso. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del comandante Vitoantonio Sisto, per i rilievi relativi alle impronte digitali. Non ci sono, invece, immagini a supporto dell’attività d’indagine perché ...

