Pontecagnano Faiano | è pronto il nuovo centro vaccinale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Anche il Comune disi è attrezzato per poter dare impulso alla campagnadestinata ai cittadini del territorio comunale. Ed è tuttoper ospitare la struttura che consentirà a migliaia di persone di potersi vaccinare una volta che il Governo riprenderà con il piano per fasce d’età. Il presidio sorgerà presso l’I.C. Picentia. Arrivati al desk accoglienza, un percorso guidato condurrà le persone verso una sala pre vaccino. 10 postazioni box saranno messe a disposizione per l’inoculazione delle dosi e in un’apposita area post iniezione si concluderà il percorso di osservazione. “Il nostro impegno sarà garantire il miglior servizio disponibile per i cittadini e poter vaccinare il più alto numero ...