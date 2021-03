Ponte Morandi, “falsificazioni degli ex vertici di Autostrade anche nelle lettere al ministero dei Trasporti e sul progetto di rinforzo” (Di lunedì 15 marzo 2021) Le falsificazioni degli ex vertici di Autostrade non avevano riguardato solo i report sui viadotti. Ma anche i contenuti delle lettere inviate al ministero dei Trasporti sullo “stato di salute” del Ponte Morandi e le attestazioni sul progetto di retrofitting del viadotto da far partire nell’autunno 2018. È la convinzione della procura di Genova che emerge dalle “incolpazioni provvisorie” depositate dai pubblici ministeri Stefano Terrile e Walter Cotugno. Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini aveva chiesto ai magistrati di chiarire con precisione le singole ipotesi di reato contestate agli indagati per il crollo del Ponte del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, in modo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Leexdinon avevano riguardato solo i report sui viadotti. Mai contenuti delleinviate aldeisullo “stato di salute” dele le attestazioni suldi retrofitting del viadotto da far partire nell’autunno 2018. È la convinzione della procura di Genova che emerge dalle “incolpazioni provvisorie” depositate dai pubblici ministeri Stefano Terrile e Walter Cotugno. Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini aveva chiesto ai magistrati di chiarire con precisione le singole ipotesi di reato contestate agli indagati per il crollo deldel 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, in modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi Crollo ponte Morandi, la Procura: 'False le lettere al ministero sullo stato del viadotto' Genova . Non erano falsi solo i report sui viadotti . Gli ex vertici di autostrade avevano falsificato anche le lettere inviate al ministero dei trasporti sullo stato di salute del viadotto Morandi e le attestazioni sul progetto di retrofitting da fare partire nell'autunno 2018. E' quanto emerge dalle "incolpazioni provvisorie" depositate oggi dai pubblici ministeri Stefano Terrile e ...

Ponte Morandi, le contestazioni ai 68 indagati, per i pm 'Autostrade scrisse il falso al Ministero' Invitati dal gip Angela Nutini a formulare le contestazioni a ciascun indagato sul crollo del Ponte Morandi, i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno affermano che "nessuna norma del codice impone al pm di formulare nessuna enunciazione in questa fase". Ma non si oppongono alla ...

Crollo ponte Morandi, la Procura: “False le lettere al ministero sullo stato del viadotto” Genova24.it Ponte Genova: M5s, se confermate, gravissime accuse di false lettere a Mit Roma, 15 mar 19:58 - (Agenzia Nova) - "Con il proseguire dell'inchiesta sul crollo di Ponte Morandi emergono dettagli sempre più inquietanti. Ora si scopre dalle 'incolpazioni provvisorie' depositate ...

Ponte Genova, i pm: falso su progetti e lettere al ministero Non erano falsi solo i report sui viadotti: gli ex vertici di Autostrade per l'Italia avevano falsificato anche i contenuti delle lettere inviate al ministero dei Trasporti sullo stato di salute del p ...

