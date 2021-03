Pomezia zona rossa: parcheggi gratuiti e trasporto scolastico rimborsato, ecco tutte le misure attive (Di lunedì 15 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, oggi anche Pomezia, come tutto il Lazio è in zona rossa. ecco le principali misure attive sul territorio (seguiranno aggiornamenti): • parcheggi A PAGAMENTO: strisce blu sospese fino al 6 aprile 2021 • MENSA E trasporto scolastico: verrà scalata in forma automatica la quota per mancato utilizzo del servizio MERCATI: Consentiti ESCLUSIVAMENTE banchi alimentari, fiori e produttori agricoli UFFICI COMUNALI: Chiusi al pubblico. Aperti esclusivamente, PREVIO APPUNTAMENTO, per le attività indifferibili PARCHI PUBBLICI: Aperti al pubblico PREVIO divieto di assembramento e in prossimità della propria abitazione BUONI SPESA: Le richieste possono essere presentate ENTRO E NON OLTRE il termine perentorio delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, oggi anche, come tutto il Lazio è inle principalisul territorio (seguiranno aggiornamenti): •A PAGAMENTO: strisce blu sospese fino al 6 aprile 2021 • MENSA E: verrà scalata in forma automatica la quota per mancato utilizzo del servizio MERCATI: Consentiti ESCLUSIVAMENTE banchi alimentari, fiori e produttori agricoli UFFICI COMUNALI: Chiusi al pubblico. Aperti esclusivamente, PREVIO APPUNTAMENTO, per le attività indifferibili PARCHI PUBBLICI: Aperti al pubblico PREVIO divieto di assembramento e in prossimità della propria abitazione BUONI SPESA: Le richieste possono essere presentate ENTRO E NON OLTRE il termine perentorio delle ...

