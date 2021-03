Pomezia, Giornata Nazionale contro i Disturbi del Comportamento Alimentare: la Torre Civica si colora di lilla (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Comune di Pomezia aderisce alla campagna Fiocchetto lilla promossa da Anci e Never Give Up in occasione della Terza Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si accenderà di lilla, colore simbolo dell’iniziativa, per la campagna di sensibilizzazione sul tema. “In Italia sono oltre 2 milioni e mezzo gli adolescenti che soffrono di Disturbi alimentari – osserva l’Assessora Miriam Delvecchio – di questi soltanto il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa in media dopo tre anni dalla comparsa dei primi sintomi. Un dato allarmante, che purtroppo ha registrato un sensibile incremento durante la pandemia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Comune diaderisce alla campagna Fiocchettopromossa da Anci e Never Give Up in occasione della Terzaper la lottadel. Questa sera ladi piazza Indipendenza si accenderà di, colore simbolo dell’iniziativa, per la campagna di sensibilizzazione sul tema. “In Italia sono oltre 2 milioni e mezzo gli adolescenti che soffrono dialimentari – osserva l’Assessora Miriam Delvecchio – di questi soltanto il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa in media dopo tre anni dalla comparsa dei primi sintomi. Un dato allarmante, che purtroppo ha registrato un sensibile incremento durante la pandemia ...

