Pogacar - show, blindata la vetta Van der Poel epico: bis sui muri (Di lunedì 15 marzo 2021) Tirreno - Adriatico: lo sloveno stacca Van Aert e consolida il primato, tappa all'olandese dopo una fuga d'autore Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Tirreno - Adriatico: lo sloveno stacca Van Aert e consolida il primato, tappa all'olandese dopo una fuga d'autore

Advertising

granata948 : @mathieuvdpoel dopo l'ennesimo show si spegne sul finale in stile Yorkshire ma riesce a resistere al ritorno di Pog… - borjaechevarria : RT @andrea_pecchia: La tappa dei muri, con un tempo da Nord, ha visto un one man show di oltre 50km di @mathieuvdpoel e @TamauPogi che mett… - andrea_pecchia : La tappa dei muri, con un tempo da Nord, ha visto un one man show di oltre 50km di @mathieuvdpoel e @TamauPogi che… - masspighin : L'imponderabile che rischia di divenire realtà: #Pogacar divora 3' in un amen a #VanDerPoel, che - sfinito - resist… - Alessandrolux : Tirreno-Adriatico: show di Pogacar, tappa e maglia -