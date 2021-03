Più Europa: terremoto nel partito, lascia anche la Bonino (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante l’assemblea del partito Della Vedova si è dimesso da segretario di Più Europa e anche la Bonino ha dichiarato di lasciare “Più Europa” dilaniato da un terremoto politico interno: lasciano sia il segretario Della Vedova che la fondatrice Emma Bonino. La decisione a seguito del mancato accordo per convocare il congresso che, secondo lo Statuto, dovrebbe tenersi ogni due anni. “No, non ho detto che +Europa è finita”, precisa la Bonino, “vado via a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto, non infangherete il mio nome.” Le dimissioni del segretario Della Vedova “Da molti mesi l’Assemblea di Più Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) Durante l’assemblea delDella Vedova si è dimesso da segretario di Piùlaha dichiarato dire “Più” dilaniato da unpolitico interno:no sia il segretario Della Vedova che la fondatrice Emma. La decisione a seguito del mancato accordo per convocare il congresso che, secondo lo Statuto, dovrebbe tenersi ogni due anni. “No, non ho detto che +è finita”, precisa la, “vado via a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto, non infangherete il mio nome.” Le dimissioni del segretario Della Vedova “Da molti mesi l’Assemblea di Piùnon riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il ...

Advertising

sanchezcastejon : Congratulazioni, @EnricoLetta, per essere stato scelto come leader del Partito Democratico Italiano. Sarà più forte… - Agenzia_Ansa : Il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, si trova a Palermo. Il rocker ha visitato, in forma privata, Palazzo Rea… - fattoquotidiano : Della Vedova si dimette da segretario di Più Europa. E lascia anche la Bonino: “Me ne vado a testa alta prima che m… - DarioMoretti13 : RT @ZZiliani: La cosa più divertente, all’#Inter, è la favola tanto di moda su #Conte bravo ad aspettare #Eriksen. No, Eriksen è sempre sta… - GiusPecoraro : RT @PennyDreadfull_: Sto leggendo tanti tweet soprattutto da elettori PD che godono alla notizia delle possibili dimissione di @emmabonino… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Europa Vino, al via 12 digital tasting delle denominazioni marchigiani ...e l'Europa nel mirino delle Marche. Al via sotto la direzione di Alberto Mazzoni il 15 marzo i dodici digital tasting, già sold - out, alla scoperta dei vini marchigiani, dalle denominazioni più ...

Bastoni meglio di Romagnoli e Chiellini: la verità sul rinnovo e la risposta dell'Inter al Liverpool Fisico, tecnica e personalità , l'ex Parma ha saputo fondersi, in poco tempo, con de Vrij e Skriniar, forgiando un reparto d'acciaio, tra i più forti d'Europa. Un'ascesa rapida, arrivata grazie ad ...

Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it ...e l'nel mirino delle Marche. Al via sotto la direzione di Alberto Mazzoni il 15 marzo i dodici digital tasting, già sold - out, alla scoperta dei vini marchigiani, dalle denominazioni...Fisico, tecnica e personalità , l'ex Parma ha saputo fondersi, in poco tempo, con de Vrij e Skriniar, forgiando un reparto d'acciaio, tra iforti d'. Un'ascesa rapida, arrivata grazie ad ...