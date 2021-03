Più Europa nell’Alleanza. La ricetta di Stoltenberg per la Nato 2030 (Di lunedì 15 marzo 2021) “Mentre la nostra attenzione si è giustamente concentrata sulla lotta alla pandemia, le minacce alla nostra sicurezza non sono scomparse”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è rivolto al comitato per gli Affari esteri e al sottocomitato per la Sicurezza e la difesa del Parlamento europeo. Nel suo discorso ha ricordato l’importante ruolo dell’Unione europea nell’affrontare minacce globali come la pandemia, evidenziando tuttavia i tradizionali temi che caratterizzano la delicata dialettica tra l’Alleanza e l’Unione, con il rinnovato invito agli Stati membri di incrementare il proprio sforzo nel settore della difesa e della sicurezza comuni. UNA DELICATA RELAZIONE La Nato e l’Unione europea sono state fondamentali nell’affrontare l’emergenza pandemica, con l’Alleanza che ha messo a disposizione mezzi e personale ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) “Mentre la nostra attenzione si è giustamente concentrata sulla lotta alla pandemia, le minacce alla nostra sicurezza non sono scomparse”. Così il segretario generale della, Jens, si è rivolto al comitato per gli Affari esteri e al sottocomitato per la Sicurezza e la difesa del Parlamento europeo. Nel suo discorso ha ricordato l’importante ruolo dell’Unione europea nell’affrontare minacce globali come la pandemia, evidenziando tuttavia i tradizionali temi che caratterizzano la delicata dialettica tra l’Alleanza e l’Unione, con il rinnovato invito agli Stati membri di incrementare il proprio sforzo nel settore della difesa e della sicurezza comuni. UNA DELICATA RELAZIONE Lae l’Unione europea sono state fondamentali nell’affrontare l’emergenza pandemica, con l’Alleanza che ha messo a disposizione mezzi e personale ...

