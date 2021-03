**Più Europa: Manzi, 'da Bonino gesto forte, spero si arrivi a ricomposizione'** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La reazione di Emma Bonino è stata talmente forte che spero possa portare ad una ricomposizione". Silvja Manzi, il giorno dopo l'annuncio dell'addio di Emma Bonino a Più Europa e delle dimissioni di Benedetto Della Vedova dalla segreteria, auspica che nel congresso il partito possa ritrovare la sua unità. "L'importante -dice all'Adnkronos l'esponente della minoranza interna- è arrivare a farlo nei modi e nei tempi necessari per organizzarlo, anche perché è l'espressione massima di democraticità". "In quella sede -conclude Manzi- spero che Emma Bonino possa risentirsi a casa sua e il partito possa ritrovare la sua unità. Penso che sia quello che auspicano tutti, non c'è nessun interesse a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La reazione di Emmaè stata talmentechepossa portare ad una". Silvja, il giorno dopo l'annuncio dell'addio di Emmaa Piùe delle dimissioni di Benedetto Della Vedova dalla segreteria, auspica che nel congresso il partito possa ritrovare la sua unità. "L'importante -dice all'Adnkronos l'esponente della minoranza interna- è arrivare a farlo nei modi e nei tempi necessari per organizzarlo, anche perché è l'espressione massima di democraticità". "In quella sede -concludeche Emmapossa risentirsi a casa sua e il partito possa ritrovare la sua unità. Penso che sia quello che auspicano tutti, non c'è nessun interesse a ...

