Pisa | tre schiaffi alla Spal Marino traballa sempre più | Rastelli aspetta

Il Pisa vince 3-0 all'Arena Garibaldi contro la Spal nell'anticipo della 29a giornata di Serie B. Decidono le reti di Marsura al 43', Mazzitelli all'81' e Siega al 90+2?. Il Pisa con questo successo è da solo al nono posto, in attesa del Frosinone, a quota 40 punti; i ferraresi restano ottavi con 42. Come anticipato, ora la posizione di Marino è sempre più a rischio, la Spal da giorni ha allertato Rastelli in attesa di una decisione definitiva.

