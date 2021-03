Pisa: festa di gruppo nonostante le restrizioni, giovani aggrediscono il vicino che aveva chiamato i vigili (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Italia intera (Sardegna a parte) è attualmente alle prese con pesanti restrizioni delle libertà personali per via della circolazione ancora diffusissima del COVID-19. Feste vietate Da nord a sud la popolazione più scrupolosa chiede maggiori controlli delle forze dell'ordine per contrastare quegli assembramenti che, in un modo o nell'altro, continuano a crearsi. Specialmente tra gli under 30, come dimostrano le immagini del weekend appena trascorso. Lontano dalle piazze della movida, nel fine settimana, si è celebrata una festa di compleanno di un novello 18enne. Ci troviamo a Filettole di Vecchiano, in provincia di Pisa. Qui un ragazzo del posto ha affittato un casolare per festeggiare il raggiungimento della maggiore età insieme agli amici. La festa, però, è durata pochissimo: la Polizia Municipale è intervenuta ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Italia intera (Sardegna a parte) è attualmente alle prese con pesantidelle libertà personali per via della circolazione ancora diffusissima del COVID-19. Feste vietate Da nord a sud la popolazione più scrupolosa chiede maggiori controlli delle forze dell'ordine per contrastare quegli assembramenti che, in un modo o nell'altro, continuano a crearsi. Specialmente tra gli under 30, come dimostrano le immagini del weekend appena trascorso. Lontano dalle piazze della movida, nel fine settimana, si è celebrata unadi compleanno di un novello 18enne. Ci troviamo a Filettole di Vecchiano, in provincia di. Qui un ragazzo del posto ha affittato un casolare per festeggiare il raggiungimento della maggiore età insieme agli amici. La, però, è durata pochissimo: la Polizia Municipale è intervenuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa festa Picchiato per aver segnalato la festa nel casolare, cinquantenne minaccia querela Un cinquantenne è stato picchiato perché ritenuto colui che avrebbe segnalato alla polizia municipale una festa di un 18esimo compleanno nella casa del vicino, a Vecchiano di Pisa. Per questo l'uomo è rimasto ferito, seppur non gravemente, e ha annunciato ai carabinieri di voler querelare gli aggressori. ...

Pisa, festa di gruppo nonostante norme covid: giovani picchiano vicino che aveva chiamato i vigili
L'episodio, riportato oggi dalla stampa locale, è avvenuto nel week end nel territorio comunale di Filettole di Vecchiano, in provincia di Pisa. Tutto è iniziato sabato sera con una festa organizzata ...

