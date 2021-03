Pietro Delle Piane, la ‘Fascino’ di Maria De Filippi lo denuncia FOTO (Di lunedì 15 marzo 2021) La società di produzione che lavora a stretto contatto con Mediaset va per le vie legali nei confronti di Pietro Delle Piane, il motivo. Pietro Delle Piane, famoso per la lunga relazione intrattenuta con Antonella Elia (che lo ha perdonato dopo alcune reciproche incomprensioni) viene citato in giudizio dalla Fascino PGT. La società di produzione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) La società di produzione che lavora a stretto contatto con Mediaset va per le vie legali nei confronti di, il motivo., famoso per la lunga relazione intrattenuta con Antonella Elia (che lo ha perdonato dopo alcune reciproche incomprensioni) viene citato in giudizio dalla Fascino PGT. La società di produzione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

vaticannews_it : #14marzo Nella Messa in San Pietro per i 500 anni dell’evangelizzazione delle #Filippine, #PapaFrancesco ringrazia… - davidemaggio : “Panico” a Live, Delle Piane: «A Temptation ho recitato un ruolo». La conduttrice: «Prendiamo le distanze, non mi… - DSpettacolo : Pietro Delle Piane, ospite a Live non è la D'Urso insieme alla compagna Antonella Elia, commette un errore su Tempt… - livelifeVale : RT @chrislep_: ?? Stoccata finale da Fascino!?? Azioni legali verso Pietro Delle Piane! Ahia!Si mette malissimo sia per Delle Piane ma anche… - _yvanx : Maria De Filippi e i suoi avvocati contro Pietro Delle Piane ????. Adoro, finalmente Temptation Island risorge! Anto… -