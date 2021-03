Pietro Delle Piane, “a Temptation Island recitavo un ruolo”: la Fascino di Maria De Filippi chiama i legali (Di lunedì 15 marzo 2021) Ospiti nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane, i quali hanno deciso di affrontare le cinque agguerritissime sfere. La coppia infatti sembrerebbe aver ritrovato il sereno, dopo mesi di litigi e di distanze, anche se alcuni opinionisti nello studio di Barbara d’Urso non sarebbero molto convinti della loro unione: c’è chi pensa addirittura che quella tra i due sia solo una sceneggiata. A criticare la coppia è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, in collegamento da casa, la quale ha tirato in ballo l’esperienza dei due a Temptation Island. Proprio in quel momento, Delle Piane avrebbe replicato così Ma è uno show Temptation Island, non è la vita, io ho recitato un ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 marzo 2021) Ospiti nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso Antonella Elia e il suo compagno, i quali hanno deciso di affrontare le cinque agguerritissime sfere. La coppia infatti sembrerebbe aver ritrovato il sereno, dopo mesi di litigi e di distanze, anche se alcuni opinionisti nello studio di Barbara d’Urso non sarebbero molto convinti della loro unione: c’è chi pensa addirittura che quella tra i due sia solo una sceneggiata. A criticare la coppia è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, in collegamento da casa, la quale ha tirato in ballo l’esperienza dei due a. Proprio in quel momento,avrebbe replicato così Ma è uno show, non è la vita, io ho recitato un ...

