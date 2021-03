Pietro Castellitto legge il suo diario di bimbo tifoso giallorosso: “Totti è come l’inchiostro per la penna, le radici di un albero”. Poi scatta un esilarante sillogismo (Di lunedì 15 marzo 2021) Pietro Castellitto è intervenuto in diretta su FQMagazine.it per raccontare il suo Francesco Totti. L’icona del calcio italiano interpretato nelle sei puntate della miniserie Sky – Speravo de morì prima – che andrà in onda da venerdì 19 marzo 2021. L’attore 29enne ha estratto dalla tasca il diario di quando aveva 9 anni e andava a seguire la sua Roma e il suo idolo all’Olimpico. “Faccio collezione di figurine Panini. Io sono della Roma e per magica fortuna nel mio primo pacchetto che ho aperto ho trovato il mitico e unico Francesco Totti (con la I), il grande gladiatore giallorosso”, ha letto divertito Castellitto. “Totti è qualcosa che per l’umanità neanche se ci prova riesce ad inventare. Per i laziali è un sogno da costruire. Totti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)è intervenuto in diretta su FQMagazine.it per raccontare il suo Francesco. L’icona del calcio italiano interpretato nelle sei puntate della miniserie Sky – Speravo de morì prima – che andrà in onda da venerdì 19 marzo 2021. L’attore 29enne ha estratto dalla tasca ildi quando aveva 9 anni e andava a seguire la sua Roma e il suo idolo all’Olimpico. “Faccio collezione di figurine Panini. Io sono della Roma e per magica fortuna nel mio primo pacchetto che ho aperto ho trovato il mitico e unico Francesco(con la I), il grande gladiatore”, ha letto divertito. “è qualcosa che per l’umanità neanche se ci prova riesce ad inventare. Per i laziali è un sogno da costruire....

