Piatta Wall Street. Focus sul meeting della FED (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Wall Street scambia sui livelli della chiusura di venerdì, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.944 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,34%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,07%). Il Focus degli investitori è tutto sulla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo della Federal Reserve statunitense), in programma domani e dopodomani. I mercati potrebbero reagire nel caso Jerome Powell segnalasse una ripresa economica più forte delle attese, la quale potrebbe spingere al rialzo l’inflazione. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+0,83%) e informatica (+0,42%). Tra i più negativi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –scambia sui livellichiusura di venerdì, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.944 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,34%); consolida i livellivigilia l’S&P 100 (-0,07%). Ildegli investitori è tutto sulla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismoFederal Reserve statunitense), in programma domani e dopodomani. I mercati potrebbero reagire nel caso Jerome Powell segnalasse una ripresa economica più forte delle attese, la quale potrebbe spingere al rialzo l’inflazione. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+0,83%) e informatica (+0,42%). Tra i più negativi ...

Advertising

tvbusiness24 : #Wall Street apre piatta in attesa della #Fed - ansa_economia : Borsa: Milano tiene (+0,5%) dopo Wall Street, Europa piatta. Corre Terna, bene Leonardo dopo Ipo di Drs, cede Astal… - Reale_EU : RT @MilanoFinanza: Partenza di settimana piatta per Wall Street. Positivi i dati macro - devebetty61 : RT @MilanoFinanza: Partenza di settimana piatta per Wall Street. Positivi i dati macro - MilanoFinanza : Partenza di settimana piatta per Wall Street. Positivi i dati macro -

Ultime Notizie dalla rete : Piatta Wall Piatta Wall Street. Focus sul meeting della FED Wall Street scambia sui livelli della chiusura di venerdì, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l' S&P - 500 , che rimane ...

Borsa: Milano tiene (+0,5%) dopo Wall Street, Europa piatta ...5% dopo l'avvio dell'Ipo a Wall street di una quota di minoranza della statunitense Drs e Mediobanca in rialzo del 2,3%, nettamente il migliore tra i titoli finanziari. Piatta Tim, in lieve calo ...

Borse Ue in cauto rialzo in attesa delle mosse Fed. Cina, forte ripartenza per industria e consumi la Repubblica Borsa: Milano tiene (+0,5%) dopo Wall Street, Europa piatta (ANSA) – MILANO, 15 MAR – Mercati azionari del Vecchio continente piatti o di qualche frazione positivi dopo l’avvio di Wall Street: Londra, Parigi e Francoforte ondeggiano attorno alla parità, con Am ...

Piatta Wall Street. Focus sul meeting della FED (Teleborsa) – Wall Street scambia sui livelli della chiusura di venerdì, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per ...

Street scambia sui livelli della chiusura di venerdì, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l' S&P - 500 , che rimane ......5% dopo l'avvio dell'Ipo astreet di una quota di minoranza della statunitense Drs e Mediobanca in rialzo del 2,3%, nettamente il migliore tra i titoli finanziari.Tim, in lieve calo ...(ANSA) – MILANO, 15 MAR – Mercati azionari del Vecchio continente piatti o di qualche frazione positivi dopo l’avvio di Wall Street: Londra, Parigi e Francoforte ondeggiano attorno alla parità, con Am ...(Teleborsa) – Wall Street scambia sui livelli della chiusura di venerdì, riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per ...