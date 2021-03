Perugia. Covid: incontro in Regione con i medici di medicina generale per vaccinazioni over 70 (Di lunedì 15 marzo 2021) Definire i tempi e le modalità per un coinvolgimento massivo dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione dei cittadini ricompresi nella fascia di età tra i 70 e 79 anni. Questo l’obiettivo di un primo incontro che si è tenuto nel pomeriggio di oggi tra il direttore alla Salute della Regione Umbria, il commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’angelo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. Nel corso della riunione da parte dei medici di medicina generale è stata sollevata la questione del cosiddetto scudo penale per i medici vaccinatori e team vaccinali. “Ancora una volta i ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 marzo 2021) Definire i tempi e le modalità per un coinvolgimento massivo deidinanella campagna di vaccinazione dei cittadini ricompresi nella fascia di età tra i 70 e 79 anni. Questo l’obiettivo di un primoche si è tenuto nel pomeriggio di oggi tra il direttore alla Salute dellaUmbria, il commissario regionale per l’emergenza, Massimo D’angelo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali deidina. Nel corso della riunione da parte deidinaè stata sollevata la questione del cosiddetto scudo penale per ivaccinatori e team vaccinali. “Ancora una volta i ...

