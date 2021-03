Perché lo sport femminile non ha ancora il riconoscimento che merita (Di lunedì 15 marzo 2021) «Sono sempre di più le ragazze e le donne che fanno sport ma paradossalmente la copertura mediatica è sempre pochissima». La protesta è arrivata da Alex Morgan, Sue Bird, Simone Manuel e Chloe Kim, quattro campionesse dello sport americano (calcio, basket, nuoto e snowboard) che hanno lanciato una nuova piattaforma online dedicata esclusivamente allo sport femminile: si chiama Togethxr, e nasce proprio per dare spazio alle storie di sport che i media tradizionali non raccontano o che vengono relegate sempre in secondo piano. «Questo progetto», promettono, «romperà le barriere culturali che frenano la crescita dello sport femminile». Quella di Morgan, Bird, Manuel e Kim non è una partita che si gioca solo negli Stati Uniti. È presente anche in Italia, con parametri ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 marzo 2021) «Sono sempre di più le ragazze e le donne che fannoma paradossalmente la copertura mediatica è sempre pochissima». La protesta è arrivata da Alex Morgan, Sue Bird, Simone Manuel e Chloe Kim, quattro campionesse delloamericano (calcio, basket, nuoto e snowboard) che hanno lanciato una nuova piattaforma online dedicata esclusivamente allo: si chiama Togethxr, e nasce proprio per dare spazio alle storie diche i media tradizionali non raccontano o che vengono relegate sempre in secondo piano. «Questo progetto», promettono, «romperà le barriere culturali che frenano la crescita dello». Quella di Morgan, Bird, Manuel e Kim non è una partita che si gioca solo negli Stati Uniti. È presente anche in Italia, con parametri ...

