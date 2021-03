Perché la storia di Sarah Everard ha sconvolto il Regno Unito e anche Kate

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 marzo 2021)era una ragazza di 33 anni. La sera del 3 marzo stava rincasando verso il suo appartamento di Brixton, nel sud di Londra, dopo una cena a casa di amici, quando è stata rapita. Per una settimana di lei non si è saputo più nulla. Poi i resti del suo corpo sono stati trovati mercoledì 10 marzo in un bosco ad Ahford, nel Kent, a poco meno di 80 chilometri dall’ultimo posto in cui era stata vista. Scotland Yard ha arrestato un agente di polizia in servizio, che ieri davanti ai giudici del Westminster Magistratès Court è apparso con l’aria avvilita e testa bassa. Il caso hail, che per una settimana è rimasto col fiato sospeso nella speranza chevenisse ritrovata sana e salva. Ma non è stato così. Ancora una volta una donna è stata uccisa senza ...