Perché Emma Bonino e Benedetto Della Vedova hanno lasciato +Europa (Di lunedì 15 marzo 2021) 15 marzo 2021 – Emma Bonino e Benedetto Della Vedova lasciano +Europa. Mentre ieri il Pd il nuovo segretario del partito, un terremoto colpiva anche +Europa, partito co-fondato da Emma Bonino e che viene stimato dai sondaggi intorno al 2%. Dal partito se ne va anche il segretario Benedetto Della Vedova, che ha annunciato le sue dimissioni. Emma Bonino e Benedetto Della Vedova lasciano il partito Prima è arrivata la bomba da Emma Bonino. “Siamo in piena turbolenza anche noi da mesi, per quanto riguarda il congresso c’è una proposta sui regolamenti del segretario e un ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) 15 marzo 2021 –lasciano. Mentre ieri il Pd il nuovo segretario del partito, un terremoto colpiva anche, partito co-fondato dae che viene stimato dai sondaggi intorno al 2%. Dal partito se ne va anche il segretario, che ha annunciato le sue dimissioni.lasciano il partito Prima è arrivata la bomba da. “Siamo in piena turbolenza anche noi da mesi, per quanto riguarda il congresso c’è una proposta sui regolamenti del segretario e un ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Emma Caos +Europa, lascia anche Emma Bonino Meno diplomatica Emma Bonino: 'Io, personalmente - scandisce - , non voglio stare più in questo ... Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti. D'...

