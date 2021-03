Per Domenica IN boom di ascolti nonostante l’ultima domenica di “libertà” (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il suo sfogo ieri Mara Venier ha dato voce a tutti gli italiani, soprattutto a quelli che hanno rispettato sempre le regole e che ancora una volta si ritrovano nella situazione di partenza! La conduttrice si è detta stanca di questo maledetto covid 19 e si è fatta porta voce di tutti noi. Ma purtroppo le regole si sa, vanno rispettate ed è per questo che Mara continuerà ad avere lo studio di domenica IN vuoto, senza pubblico e con pochi ospiti ( molti saranno in collegamento almeno nelle prossime domeniche). E noi continueremo a stare a casa, il più possibile, mentre l’Italia si divide tra zone rosse e zone arancioni. nonostante tutto, domenica In continua a dominare nella domenica degli italiani e anche ieri, ha incassato ascolti pazzeschi con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il suo sfogo ieri Mara Venier ha dato voce a tutti gli italiani, soprattutto a quelli che hanno rispettato sempre le regole e che ancora una volta si ritrovano nella situazione di partenza! La conduttrice si è detta stanca di questo maledetto covid 19 e si è fatta porta voce di tutti noi. Ma purtroppo le regole si sa, vanno rispettate ed è per questo che Mara continuerà ad avere lo studio diIN vuoto, senza pubblico e con pochi ospiti ( molti saranno in collegamento almeno nelle prossime domeniche). E noi continueremo a stare a casa, il più possibile, mentre l’Italia si divide tra zone rosse e zone arancioni.tutto,In continua a dominare nelladegli italiani e anche ieri, ha incassatopazzeschi con ...

Advertising

ZZiliani : Roma-Napoli è in programma domenica 21 e per la Roma un rinvio a lunedì, visto che giovedi 18 gioca in Ucraina, sar… - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - TizianaFerrario : Se #Zingaretti sceglie un progradella domenica pomeriggio per parlare dei guai del #PD ha fatto proprio bene a dime… - nicolasavoia : Menzione speciale per #LineaVerde che domenica dopo domenica macina #ascoltitv e pure ieri raggiunge i 3.844.000 (… - Sig_Ceretti : @TheClash976 @21Ingresso Per questo ho scritto di trend contro le big. È pacifico se perdi i restanti fuori diretti… -