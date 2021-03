Pensiero del giorno – Un incontro tra amici (Di lunedì 15 marzo 2021) “Buongiorno Margherita, benvenuta” dice Ilaria, accogliendo la donna in casa. “Che gioia, rivedervi!”. Le due amiche si salutano toccandosi il gomito. Altrettanto fanno Eraldo e Raffaele, i rispettivi mariti. “Finalmente le zone gialle permettono di incontrarci” esclama Raffaele. Gli ospiti arrivano dal Piemonte per far visita agli amici marchigiani. Margherita ha sposato Eraldo, un italiano, ma è tedesca. Il suo linguaggio ha un intercalare originale. E’ bionda, con gli occhi azzurri, fisico asciutto da atleta. “Prego, accomodatevi” dice Raffaele. La coppia si siede sul divano a tre posti di colore rosa che arreda un salone affacciato su un grande terrazzo. E’ in grado di ospitare una decina di persone e, spesso, i padroni di casa lo hanno riempito di parenti e amici per stare in allegria, prima della notizia dei vari blocchi dovuti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) “BuonMargherita, benvenuta” dice Ilaria, accogliendo la donna in casa. “Che gioia, rivedervi!”. Le due amiche si salutano toccandosi il gomito. Altrettanto fanno Eraldo e Raffaele, i rispettivi mariti. “Finalmente le zone gialle permettono di incontrarci” esclama Raffaele. Gli ospiti arrivano dal Piemonte per far visita aglimarchigiani. Margherita ha sposato Eraldo, un italiano, ma è tedesca. Il suo linguaggio ha un intercalare originale. E’ bionda, con gli occhi azzurri, fisico asciutto da atleta. “Prego, accomodatevi” dice Raffaele. La coppia si siede sul divano a tre posti di colore rosa che arreda un salone affacciato su un grande terrazzo. E’ in grado di ospitare una decina di persone e, spesso, i padroni di casa lo hanno riempito di parenti eper stare in allegria, prima della notizia dei vari blocchi dovuti ...

