Pegaso a Larissa Iapichino | Giani chiederà per lei il Golden Gala a Firenze

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il governatore: «sta dimostrando personalità, modestia ma anche sicurezza, ed è un esempio dal punto di vista atletico che ci coinvolge e che ci sta portando a pensare che il prossimo, che non si potrà tenere all stadio Olimpico di Roma, si possa tenere allo stadio Ridolfi diin omaggio a» L'articolo proviene daPost.

