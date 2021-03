Pechino alle prese con peggiore tempesta di sabbia da 10 anni | il video

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il risveglio degli abitanti dinon è stato piacevole, con un’atmosfera davvero surreale. La capitale cinese è stata avvolta da uno spesso strato di smog giallognolo, frutto di unadiarrivata dalla Mongolia. L’atmosfera nebbiosa del 15 marzo mattina aLa visibilità è scesa ben sotto i 1000 metri ed è stato quindi come avere la nebbia gialla. Inevitabile anche l’impennata dei livelli d’inquinamento, con questo pulviscolo così denso. Il governo municipale, lanciando l’rta, ha ordinato a tutte le scuole di annullare gli sport e gli eventi esterni. Le persone con malattie respiratorie sono state invitate a rimanere in ambienti chiusi, visto l’inquinamento salito a livelli pericolosi. Le autorità locali la considerando come la più forte e più estesa ...