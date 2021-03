Pd | Vergassola | ' Spero che non sia una storia ri - Letta Ius Soli e voto ai sedicenni sono la deflagrazione che ci voleva'

(Di lunedì 15 marzo 2021) 'Per chi fa satira è divertente l'idea di capire come puo essere l'anima dei renzani rispetto a una persona che doveva stare sereno e poi si è ripresentato con le chiavi di casa' l'opinione dell'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vergassola Spero

TG La7

'Per chi fa satira è divertente l'idea di capire come puo essere l'anima dei renzani rispetto a una persona che doveva stare sereno e poi si è ripresentato con le chiavi di casa' l'opinione dell'...'Per chi fa satira è divertente l'idea di capire come puo essere l'anima dei renzani rispetto a una persona che doveva stare sereno e poi si è ripresentato con le chiavi di casa' l'opinione dell'...Emergenza in casa gialloblù per le assenze di Mignani e del vice Vergassola. Andrea Rossi potrà guidare i gialli con una deroga ...Il dg: «Dobbiamo resettare tutto. Scappini? Brutto rigore, spero non si abbatta Ai tifosi chiedo di restarci vicino». Ma al Braglia è comparso un duro striscione ...