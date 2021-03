Pd, Renzi: buona notizia ritorno Letta, vedremo cosa riuscirà a fare (Di lunedì 15 marzo 2021) Poi replica ancora ad alcune critiche: "Leggo che qualcuno dice: 'Adesso Italia Viva non conta più nulla'. Sono gli stessi che avevano già pregustato il Conte Ter, descritto come inutile la crisi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 marzo 2021) Poi replica ancora ad alcune critiche: "Leggo che qualcuno dice: 'Adesso Italia Viva non conta più nulla'. Sono gli stessi che avevano già pregustato il Conte Ter, descritto come inutile la crisi e ...

Roky99760738 : RT @stefxi: Letta: 'per noi la Lega al governo e una buona notizia' Adesso chi glielo dice, a quelli del PD che ancora lo considerano la pe… - SimonellaD : Dedicata a tutti quelli che.... Renzi il solo che non ha augurato buon lavoro a @EnricoLetta. Buona lettura! - coxxxdo : @matteorenzi buona sera. Mi perdoni il disturbo ma ho da porLe una domanda che mi logora da giorni: ora che Letta è… - Canio44536762 : @articoloUnoMDP @sissiisissi2 @robersperanza @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Mi auguro che sia la volta buona per cam… - ArthurS22454571 : #Letta, per liberarsi di #Renzi farà un rito woodoo, nel quale venderà l'anima a #Salvini chiedendogli in cambio di… -