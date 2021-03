Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con buona pace di chi vive di livori, il fatto che Letta sia tornato nella politica italiana – in questo momento – per me è una buona notizia. Se riuscirà a risollevare un PD, noi saremo contenti per lui e per il PD. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci come alibi. Classica situazione win-win”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.“Per il presente -aggiunge – il PD scegliendo Letta ha fatto una scelta equilibrata ed a lui vanno i miei auguri di buon lavoro.Amici, diciamoci la verità”.“La linea politica di Zingaretti era – come dire – leggermente confusa e le sue dimissioni lo hanno plasticamente confermato.Enrico Letta invece è rientrato in campo e ha delineato un profilo riformista, molto diverso dal recente passato, a cominciare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con buona pace di chi vive di livori, il fatto chesia tornato nella politica italiana – in questo momento – per me è una buona notizia. Se riuscirà a risollevare un PD, noi saremo contenti per lui e per il PD. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci. Classica situazione win-win”. Lo scrive Matteonella sua enews.“Per il presente -aggiunge – il PD scegliendoha fatto una scelta equilibrata ed a lui vanno i miei auguri di buon lavoro.Amici, diciamoci la verità”.“La linea politica di Zingaretti era –dire – leggermente confusa e le sue dimissioni lo hanno plasticamente confermato.Enricoinvece è rientrato in campo e ha delineato un profilo riformista, molto diverso dal recente passato, a cominciare ...

