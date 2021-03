Pd: Marcucci, ‘con Letta nuova stagione di protagonismo’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “L’intervento di Enrico Letta mi è piaciuto integralmente. Tra i tanti passaggi, quello sulle alleanze. Un nuovo protagonismo nel dialogo con il M5S di Conte, ed un cantiere che si apre in tutto il centrosinistra, con il Pd capofila di una proposta politica aperta a tutti i contributi”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, a Repubblica. E sullo Ius soli, subito criticato da Salvini e Fratelli d’Italia? “Nella scorsa legislatura il disegno di legge portava anche la mia firma, è un diritto ampiamente maturo per le nostre società. Vedremo i numeri in Parlamento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “L’intervento di Enricomi è piaciuto integralmente. Tra i tanti passaggi, quello sulle alleanze. Un nuovo protagonismo nel dialogo con il M5S di Conte, ed un cantiere che si apre in tutto il centrosinistra, con il Pd capofila di una proposta politica aperta a tutti i contributi”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Andrea, a Repubblica. E sullo Ius soli, subito criticato da Salvini e Fratelli d’Italia? “Nella scorsa legislatura il disegno di legge portava anche la mia firma, è un diritto ampiamente maturo per le nostre società. Vedremo i numeri in Parlamento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Pd: Marcucci ‘con Letta nuova stagione di protagonismo’ - #Marcucci #Letta #nuova #stagione - TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'con Letta nuova stagione di protagonismo'... - AngeloCacchio : @FelipeKarmelo @Gitro77 Pare siano arrivati in Francia e perciò lui è tornato in Italia È d'accordo con Marcucci ch… - Esposto_Luigi : eLETTA in assemblea del #PD una nuova controfigura del segretario, con 860 voti favorevoli, 2 contrari (#Orfini e… - lustroma : @SandroBonomi2 @EnricoLetta @immaginaweb Forse non avete capito che con di IV non vogliamo avere nulla a che sparti… -