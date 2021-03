**Pd: Letta si 'insedia' al Nazareno, presto confronto con gruppi, verifica sui vertici** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta, che oggi ha passato il pomeriggio al Nazareno al suo esordio da segretario, nei prossimi giorni darà seguito a quanto detto ieri in assemblea quando, parlando dei gruppi parlamentari, ha chiesto che venga fatta "una verifica chiara e netta" di quanto proposto nel suo intervento. E per questo il neo segretario dem avvierà un'interlocuzione con i gruppi parlamentari anche, a quanto apprende l'Adnkronos, per "una verifica delle figure apicali". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Enrico, che oggi ha passato il pomeriggio alal suo esordio da segretario, nei prossimi giorni darà seguito a quanto detto ieri in assemblea quando, parlando deiparlamentari, ha chiesto che venga fatta "unachiara e netta" di quanto proposto nel suo intervento. E per questo il neo segretario dem avvierà un'interlocuzione con iparlamentari anche, a quanto apprende l'Adnkronos, per "unadelle figure apicali".

